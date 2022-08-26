Военный эксперт объяснил за счет кого пополнится российская армия Военный эксперт Литовкин: российская армия пополнится за счет добровольческих батальонов

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Владимир Путин подписал указ об увеличении российской армии на 137 тысяч военных — теперь численность вооруженных сил должна составить 2 млн 39 тыс. человек, а число непосредственно служащих военных дойдет до 1 млн 150 тыс. Расширение армии будет происходит за счёт добровольческих батальонов, пояснил «Царьграду» военный эксперт Виктор Литовкин. По его мнению, это разумный и своевременный шаг.

В спецоперации на Украине принимают участие большое количество добровольческих батальонов, пояснил эксперт. Они формируются в Чечне, на Дальнем Востоке, в Башкирии и других регионах страны. Но бойцы таких формирований не могли быть приняты в российскую армию, получать зарплату и армейские звания именно из-за ограниченной численности войск.

Поэтому, судя по всему, по просьбам руководства тех или иных регионов нашей страны президент принял решение увеличить ВС на 137 тысяч человек. Это как раз те добровольческие батальоны, которые готовятся и придут на помощь армии России на территории Украины и Донбасса. Я думаю, это разумный и своевременный шаг, — заключил Литовкин.

Депутат Госдумы Виктор Заварзин приветствовал новый указ президента РФ Владимира Путина об увеличении численности российской армии. По его словам, изменения сравнительно небольшие и необходимы для выполнения «расширенных задач».