Военный эксперт объяснил, почему в России так долго строят корабли для ВМФ Военэксперт Дандыкин: судостроительная программа РФ должна быть выполнена на 90%, несмотря на СВО

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Судостроительная программа России должна быть выполнена хотя бы на 90%, несмотря на денежные и материальные затраты на СВО, заявил в комментарии NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он признал, что в России излишне долго готовятся надводные корабли, но пояснил, что для того есть причины на уровне конструкторских бюро и производства.

Можно оправдать, что не хватает материалов, оружия, аппаратуры. Сейчас идет СВО и приоритет наших военных расходов в сторону танков, ракет и много чего другого. Тем не менее нынешние сроки постройки даже небольших кораблей надо ужимать. Много чего делается, но надо побыстрее, качественнее и решать задачи с кадрами судостроителей и конструкторских бюро. Судостроительную программу надо выполнять хотя бы на 90%, — сказал Дандыкин.

По словам военного эксперта, наиболее острой остается проблема с фрегатами и корветами.

Дандыкин отметил, что фрегат «Адмирал Горшков» проходил длительные испытания, а теперь модернизируется крейсер «Нахимов», сроки введения в эксплуатацию которого тоже переносятся.

Ранее сопредседатель Союза ветеранов боевых служб Военно-морского флота Виктор Блытов заявил, что российским военным не хватает ударных морских кораблей в зоне проведения военной операции на Украине. О необходимости ускорить строительство этих кораблей говорил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.