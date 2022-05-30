Военный эксперт объяснил, почему Украина жаждет получить РСЗО США HIMARS Эксперт Литовкин заявил, что РСЗО США HIMARS для Украины способны нанести удар по России

Фото Lance Cpl. Dean Gurule/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Дмитрий Литовкин в разговоре с NEWS.ru рассказал какими он видит последствия передачи Соединенными Штатами своего вооружения Украине. Он сделал акцент на американской системе залпового огня (РСЗО) HIMARS, обсуждение поставок которой все больше привлекает международное внимание. Литовкин считает, что велика вероятность того, что HIMARS окажется в России и отечественные инженеры смогут его изучить и разработать эффективные методы отражения атаки этой РСЗО.

Согласно словам военного эксперта, Украина желает заполучить HIMARS, потому что эта РСЗО способна использоваться по-разному. В одном случае она будет стрелять на расстояние до 70 км, однако, если использовать её как платформу для запуска тактических ракет, то снаряд будет способен поразить цель в пределах огромного радиуса.

Объясню, почему украинцы так вцепились в HI-Mars, все очень просто, эта система может использоваться, как РСЗО с дальностью стрельбы в 70 километров, так и использоваться, как платформа для запуска тактических ракет, тут дальность будет составлять уже внушительные 500 километров, — сказал Литовкин.

Он подчеркнул, что у США есть опасения, что вооружение, поставленное Украине, окажется в руках России, и отечественные специалисты смогут его изучить и оптимизировать свои системы для более успешного противодействия оружию стран НАТО.

Если выражаться цинично, то США устроили трансфер своих технологий в Россию, — подытожил Литовкин.

21 мая президент США подписал законопроект, согласно которому Киеву направят военную, экономическую и гуманитарную помощь. Документ подразумевает и ряд ассигнований, связанных напрямую или косвенно с ситуацией на Украине. Белый дом увеличил сумму поддержки до $40 млн, хотя изначально Байден запрашивал $33 млн.

Позднее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет отправлять Украине ракетные системы HIMARS, однако никаких гарантий этого нет.