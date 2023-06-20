Военный эксперт объяснил, почему Россия не переходит в контрнаступление Военэксперт Матвийчук: ВС РФ целесообразней несколько недель обороняться

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российским войскам выгоднее еще в течение нескольких недель продолжать противостояние с отрядами ВСУ на оборонительных рубежах, заявил в комментарии NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он считает, что последующее контрнаступление ВС РФ начнется в скором времени.

Мы же сейчас сидим в обороне и не переходим в контрнаступление по причине того, что целесообразней еще в течение нескольких недель поперемалывать остатки украинских банд на заранее подготовленных оборонительных рубежах. Далее наше контрнаступление не заставит себя долго ждать, — заявил Матвийчук.

Также военный эксперт заметил, что под Угледаром российские военные продолжают выдавливать военных ВСУ.

Ранее военкор ВГТРК Евгений Поддубный заявлял, что украинская армия активизировалась на линии Сватово — Кременная в ЛНР. Спецкор ВГТРК Андрей Руденко полагает, что союзники не станут передавать F-16 ВСУ, так как все самолеты все равно будут сбиты. Военкор считает, что без западной техники Киев не продержится до конца года.

17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что задача по демилитаризации Украины фактически во многом выполнена. Он отметил, что сейчас Киев использует все меньше своего оружия.