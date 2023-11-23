Военный эксперт объяснил, почему НАТО хочет воевать с Россией Военэксперт Кнутов: НАТО хочет воевать с Россией из-за ее природных ресурсов

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

НАТО стремится к войне с Россией, чтобы заполучить ее природные ресурсы, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, Альянс рассчитывал получить их часть путем введения санкций из-за конфликта на Украине, но эти планы провалились.

Эксперт напомнил об опубликованном в начале 2000-х докладе крупнейших национальных корпораций, согласно которому после 2030 года единственной страной, где останутся относительно дешевые природные ресурсы, будет Россия. Борьба за них идет в настоящее время, отметил он.

Россия нужна как источник дешевого сырья. Расчет был на то, что за счет санкций и конфликта на Украине в России произойдет государственный переворот. Ее вынудят передать ядерное оружие под контроль МАГАТЭ, а по сути США, а природные ресурсы отдадут в качестве компенсации тем или иным странам за понесенные затраты и убытки при поддержке Украины, — пояснил Кнутов.

По его мнению, именно по этой причине Германия слабо отреагировала на взрывы «Северных потоков». В Берлине были уверены, что даром получат несколько месторождений в Сибири, считает эксперт. Поскольку расчет не оправдался, сейчас Запад вынашивает новые планы по обеспечению своих транснациональных корпораций сырьем за счет военного конфликта с Россией.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для Евросоюза, а армии стран сообщества готовятся к конфликту высокой интенсивности. По его словам, РФ потребуется длительное время на восстановление боеспособности после противостояния с Украиной, но государства НАТО все равно считают ее «угрозой номер один». Позицию чешского лидера поддержали президенты Венгрии и Польши.