Военный эксперт объяснил, почему Израилю не выгоден ответный удар по Ирану Военэксперт Дандыкин: Израиль не будет отвечать на удары Ирана из-за позиции США

Фото: Israel Defense ForcesXinHua/Global Look Press

Израилю не выгоден ответный удар по Ирану, так как в таком случае на Ближнем Востоке может начаться большая война, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, США также не заинтересованы в таком развитии событий.

Иран может в дальнейшем ответить на агрессию Израиля при помощи своих прокси-группировок, в том числе «Хезболлы». Поэтому, несмотря на боевую мощь и наличие западных союзников у Израиля, если страны решат продолжить атаковать друг друга, мало не покажется никому. США не нужна большая война на Ближнем Востоке, — заявил Дандыкин.

Он отметил, что также следует учитывать и хуситов, которые доставляют неудобства Вашингтону в Красном море. Учитывая эти факторы, Израиль вряд ли нанесет ответный удар по Ирану, считает эксперт.

Я обширного противостояния и активных боевых действий не ожидаю, остается лишь наблюдать, как будут развязываться события, — заключил собеседник.

Ранее CNN со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что Израиль планирует ответить на атаку Ирана. При этом уточнялось, что масштабы реакции пока не определены.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отговорил его от ударов по Ирану. По имеющимся данным, окончательное решение Тель-Авива относительно ответа Тегерану остается неизвестным.