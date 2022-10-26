Военный эксперт объяснил, почему добровольцы важнее членов ЧВК Военный эксперт: добровольцы важнее членов ЧВК, потому что это «русское явление»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с NEWS.ru положительно оценил инициативу, согласно которой добровольцы после СВО получат статус участников боевых действий. Он сказал, что разговоры об этом шли очень давно. По словам Леонкова, участвующие в боях часто заявляли, что добровольцев надо легализовать, ведь они действуют в интересах страны, но до сих пор не имеют полной поддержки со стороны государства. Как отметил специалист, добровольцы, как «очень русское явление», важнее членов ЧВК, воюющих за деньги.

То, что сейчас их будут признавать участниками боевых действий с распространением всех полагающихся льгот, это положительный шаг. Нужно принять весь пакет закона «О добровольцах». Добровольцы вообще — это очень русское явление, идущее в пику ЧВК, члены которых воюют за деньги. Да, в РФ их пытаются адаптировать, но это все равно привнесено извне, — заметил Леонков.

Он подчеркнул, что в случае с ЧВК речь идет о частном финансировании, а в случае с добровольцами — о поддержке со стороны государства. И это, по мнению эксперта, выглядит правильнее.

Добровольцы идут и защищают интересы государства в любую точку мира. Я считаю, что они важнее. После признания их участниками боевых действий на добровольцев будут распространяться льготы. В частности, они касаются медицинского обслуживания, — сказал специалист.

Также он призвал решить вопрос со статусом священников, которые находятся в зоне боевых действий. Леонков добавил, что так или иначе в СВО участвует множество разных людей: волонтеры, добровольцы и другие, которые должны быть уравнены в правах.

Ранее российское правительство поддержало законопроект о присуждении добровольцам, которые участвовали в специальной военной операции на территории Украины, статуса ветерана боевых действий. Об этом пресс-служба кабмина сообщила 26 октября. Были одобрены поправки в федеральный закон «О ветеранах». Их подготовил депутат Владимир Гутенев.