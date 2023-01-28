Военный эксперт объяснил отправку Польшей в Киев танков Twardy Военный эксперт Дрозденко: Польша отправит Киеву танки Twardy для замены их на Abrams

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Военный эксперт, главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что Польша поставит Украине танки Twardy, чтобы ускорить процесс перевооружения своей армии на бронетехнику США. Другой мотивацией Варшавы в беседе с РИА Новости он назвал желание получить деньги.

Польша направляет свои Twardy, избавляясь таким образом от «советского» наследия, чтобы потом закупить Abrams. Как сказал один американский гангстер: «Ничего личного — только бизнес!» «Утилизируя» эти танки на Украине, Польша ускоряет перевооружение своей армии, — пояснил военный эксперт.

Он отметил, что польский премьер Матеуш Моравецкий прежде рассказал о желании Варшавы получить компенсацию от Евросоюза за поставляемое на восток оружие.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Польша отправит Киеву 60 танков PT-91 Twardy. Они будут отправлены вместе с 14 танками Leopard 2, поставка которых была анонсирована ранее. Ермак поблагодарил соседнее государство за помощь в вооружении ВСУ.