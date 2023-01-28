Военный эксперт, главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что Польша поставит Украине танки Twardy, чтобы ускорить процесс перевооружения своей армии на бронетехнику США. Другой мотивацией Варшавы в беседе с РИА Новости он назвал желание получить деньги.
Польша направляет свои Twardy, избавляясь таким образом от «советского» наследия, чтобы потом закупить Abrams. Как сказал один американский гангстер: «Ничего личного — только бизнес!» «Утилизируя» эти танки на Украине, Польша ускоряет перевооружение своей армии, — пояснил военный эксперт.
Он отметил, что польский премьер Матеуш Моравецкий прежде рассказал о желании Варшавы получить компенсацию от Евросоюза за поставляемое на восток оружие.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Польша отправит Киеву 60 танков PT-91 Twardy. Они будут отправлены вместе с 14 танками Leopard 2, поставка которых была анонсирована ранее. Ермак поблагодарил соседнее государство за помощь в вооружении ВСУ.