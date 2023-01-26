Военный эксперт объяснил, когда Россия вернется к наступлению на Киев Военный эксперт Дандыкин: наступление на Киев начнется после взятия под контроль Донбасса

Фото: Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Вооруженным силам России для возвращения к наступлению на Киев, необходимо взять под контроль Херсонскую область и очистить города ЛНР и ДНР. Именно после решения задач в Донбассе можно будет выходить на позиции, ведущие к столице Украины, отметил ветеран боевых действий в интервью URA.RU.

Нам еще немало придется пройти. Чтобы выйти к тем позициям (Киев и так далее), нужно освободить Херсонскую область, выбить их из некоторых населенных пунктов Луганской области. Ну и конечно, это ДНР. Это Донбасс, — рассказал Дандыкин.

Эксперт назвал взятие под контроль Донбасса первоочередной задачей России. Именно там в настоящее время происходят главные события, пояснил он. По его словам, начиная на дуге от Угледара, двигаться придется к Славянску, туда, где все начиналось.

Где начиналось движение Новороссии и движение против бандеровского режима, — подчеркнул капитан первого ранга запаса.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли первую линию обороны под Угледаром и отошли в город. По его данным, ВСУ заняли позиции в шахте на окраине города. Военкор отметил, что Угледар является немаленьким городом с промзонами и высотными домами, поэтому населенный пункт «нужно брать в тиски, а затем делать котел».