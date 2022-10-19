Военный эксперт назвал выступление генерала Суровикина вдумчивым Эксперт Литовкин назвал генерала Суровикина «человеком на своем месте»

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Суровикин и Владимир Путин

Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал выступление командующего Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения спецоперации Сергея Суровикина. Он назвал его уверенным и вдумчивым, пишут «Известия».

Литовкин отметил, что решение Суровикина о перемещении населения Херсонской области говорит о стремлении сохранить жизни как российских военных, так и мирного населения.

Это интервью, которое дал командующий Объединенной группировкой телевидению, прозвучало очень уверенно, очень вдумчиво и с глубоким знанием обстановки в театре военных действий, — сказал Литовкин.

Специалист назвал Суровикина «человеком на своем месте», который будет выполнять поставленные президентом задачи.

Чувствуется, что человек на своем месте, и он будет решительно выполнять те задачи, которые поставлены президентом, — уверен военный эксперт.

Ранее генерал Сергей Суровикин заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) каждые сутки составляют от 600 до 1000 человек. Украинский режим стремится прорвать российскую оборону, поэтому подтягивает на передовую силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки, тем самым обрекая их на уничтожение.