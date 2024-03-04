Военный эксперт назвал способ защитить российские танки от беспилотников Эксперт Клинцевич: для защиты танков от дронов нужна новая кинетическая система

России придется придумать новую кинетическую систему для защиты танков от беспилотников Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции, считает военный эксперт Андрей Клинцевич. В беседе с NEWS.ru он заявил, что бессмысленно налаживать производство дорогой бронетехники и потом отправлять ее в зону боевых действий без адекватной защиты от дронов.

Налаживать производство дорогой бронетехники, например, танков «Армата», и отправлять ее на СВО в отсутствии адекватной системы защиты от дронов бессмысленно. Это будет нерациональным использованием ресурсов. Скорее всего, нам придется придумывать новую кинетическую систему. Под кинетической имеется в виду, что беспилотники будут сбиваться каким-то встречным зарядом или другим беспилотником. В частности, уже происходит адаптация комплекса активной защиты «Арена», которая должна обеспечивать всеракурсную защиту и сбивать БПЛА, — высказался Клинцевич.

Он подчеркнул, что наилучшим вариантом будет в рамках СВО отработать новые решения и на этой базе создавать машины. При этом Клинцевич отметил, что пока нет понимания, должна ли РФ пойти по пути Израиля и разработать тяжелую штурмовую технику с отделением для десанта.

Пока мы не понимаем, должны ли мы пойти по пути Израиля, и создать тяжелую штурмовую машину с отделением для десанта. Либо это должны быть легкие беспилотные комплексы. Или должно произойти «срастание» танка с артиллерийской системой, которая может стрелять с закрытых огневых позиций, — добавил военэксперт.

Директор по развитию компании-разработчика ООО «Ступор» Владислав Кустарев ранее рассказал, что в РФ разработали комплексную систему защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов. Новейшая система может выявлять и подавлять дроны сразу несколькими способами. По его словам, разработка функционирует на базе радиолокационной станции, оптической станции распознавания беспилотников и радиочастотного сканера.