Военный эксперт назвал способ прорыва блокады Калининградской области Военный эксперт Кнутов: Россия должна устроить Литве ответную блокаду в экономике

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду для того, чтобы добиться возобновления транзита в Калининградскую область, предположил в интервью «Украине.ру» военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, решение литовских властей выглядит как явная попытка спровоцировать Москву на конфликт.

Россия должна рассуждать иначе и выбрать политические меры воздействия на своего соседа, уверен Кнутов.

Если у нас есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду с точки зрения экономики, — высказался Кнутов.

Военный эксперт отметил, что самостоятельно Литва едва ли захотела бы предпринимать подобный шаг. За ее действиями стоят Соединённые Штаты и силы НАТО.

О решении Литвы прервать транзит некоторых товаров в Калининградскую область стало известно на прошлой неделе. Были прекращены перевозки товаров, попавших под санкции Евросоюза, по железной дороге.