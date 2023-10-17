Военный эксперт назвал последствия для США из-за конфликта Израиля и ХАМАС Военэксперт Дандыкин: стоит опасаться участия США в конфликте Израиля и ХАМАС

Фото: Marine Corps Sgt. Amanda Taylor

Прямое влияние военных США на арабо-израильский конфликт может привести к эскалации, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он напомнил, что у Вашингтона был печальный опыт вмешательства в конфликт Ливана и Израиля в 1982 году, тогда были взорваны казармы с американскими военными и погибли более 200 человек.

Прямое влияние военных США в этом конфликте может привести к эскалации. Не стоит также забывать и про воинствующие заявления Ирана. Если так пойдет и дальше, конфликт станет только масштабнее. Здесь надо действовать чрезвычайно осторожно и очень тщательно продумывать свои действия, — заявил эксперт.

Дандыкин считает, что если и сейчас морпехи США будут участвовать в палестино-израильском конфликте, то не только арабским миром, но и мусульманским это будет воспринято очень болезненно. Такой же отрицательный опыт у США был и в Афганистане, во Вьетнаме, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что США перебрасывают на Ближний Восток подкрепление — более четырех тысяч военнослужащих. Речь идет о военнослужащих ВМС и Корпуса морской пехоты страны, в том числе подразделениях специального назначения.