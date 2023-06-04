Военный эксперт назвал меры по изменению работы ПВО после критики Путина Полковник запаса Насонов: защитить Россию средствами ПВО сложно из-за размеров страны

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов заявил, что технические решения и выбор местности является залогом успешной защиты ПВО российских территорий от вражеских беспилотников. Именно эти факторы будут учитываться при изменении в лучшую сторону работы ПВО, отметил кавалер ордена Мужества в беседе с URA.RU.

Верховный главнокомандующий поставил задачу найти технологическое и военно-техническое решение по изменению в значительно лучшую степень данной ситуации. Думаю, что пытливый технический ум россиян весьма быстро и качественно сможет реализовать данное решение, — рассказал Насонов.

По мнению эксперта, для России затруднительно обеспечить полную защиту из-за территориальных размеров. Он пояснил, что те же США в большей степени граничат с океанами, что делает вероятность нападения дронов со стороны водных границ близкой к нулю.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что российским системам ПВО предстоит жаркая работа, так как ВСУ решили перенести террористическую деятельность на территорию России. Однако он предположил, что у украинской армии не хватит сил перейти в контрнаступление.