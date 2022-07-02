Военный эксперт назвал главную угрозу Крымскому мосту от ВСУ Военэксперт Коротченко: главной угрозой Крымскому мосту от ВСУ является поставляемое Западом дальнобойное оружие

Фото: vk.com/krymsky.bridge

Крымский мост

Главная угроза Крымскому мосту исходит от дальнобойного оружия, поставленного США Украине, заявил в беседе с URA.RU главред журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России, полковник запаса Игорь Коротченко. Он рекомендовал усилить противовоздушную оборону в Керченском проливе, чтобы разрушить планы Киева.

Полагаю, что Россия адекватно оценивает степень угрозы по всем линиям возможных диверсий либо атак. Думаю, что главная угроза — это не диверсионно-террористические акты, поскольку органы ФСБ, Росгвардии, МВД обеспечивают необходимый комплекс противодиверсионных мероприятий, а все-таки дальние ракетные удары, — резюмировал Коротченко.

По его словам, Крымский мост сейчас прикрывают дальнобойные зенитные системы С-400, зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», которые поражают цели со 100-процентной вероятностью. Но в свете возможного поступления оружия дальнего поражения американского производства Киеву необходимо усилить противовоздушное прикрытие, добавил Коротченко.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что все угрозы о подрыве Крымского моста со стороны киевских властей «берутся на заметку» и реализоваться им не удастся.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Крымский мост остается целью номер один для поражения украинской армией. По мнению офицера, уничтожение данного объекта нарушит подтягивание резервов российских войск.