Военэксперт объяснил, почему солдаты ВСУ взрываются из-за западных снарядов Аналитик Суконкин: ВСУ получают из Европы снаряды с истекшим сроком годности

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ вынуждены использовать в зоне боевых действий даже те боеприпасы, эксплуатация которых крайне опасна для самих украинских военных, заявил NEWS.ru военный эксперт, публицист Алексей Суконкин. По его словам, проблема заключается в том, что европейские правительства поставляют Киеву снаряды с истекшим сроком годности.

Проблема украинского вооружения состоит в том, что Европа, выгребая все свои запасы, поставляет старые боеприпасы, которые действительно могут внезапно взрываться. Дело в том, что эти боеприпасы созданы из взрывчатых веществ, например тротила, и примерно через 40 лет жизни в них начинают происходить химические изменения, — рассказал аналитик.

По его словам, такого рода изменения можно выявить даже при визуальном осмотре. Так, на поверхности взрывчатки может концентрироваться маслянистая жидкость. Сам боеприпас тогда становится нестабильным и может взорваться при малейшей тряске. Именно поэтому снаряды старше 40 лет необходимо транспортировать и хранить особенным способом, в том числе с соблюдением температурных условий. В полевых условиях это редко соблюдается.

И когда такие боеприпасы используют, велика вероятность, что разрыв может произойти прямо в стволе, даже без работы специального взрывателя, который находится в носовой части снаряда, или просто при его перемещении. Соответственно, в этот момент могут пострадать и техника, и сами солдаты, — заключил Суконкин.

Ранее аналитики издания The Wall Street Journal выяснили, что на Западе знали о дефиците боеприпасов в украинской армии, который не позволил бы ВСУ провести эффективную наступательную операцию. По словам журналистов, ставка делалась на «мужество и находчивость» украинских военных, но ожидания не оправдались.