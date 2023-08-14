Военный эксперт напомнил об уникальном отечественном дроне «Овод» Военный эксперт Баранец напомнил об уникальном отечественном дроне «Овод»

Фото: shutterstock.com

Военный эксперт Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru порекомендовал российским военным использовать как можно больше различных беспилотников в зоне спецоперации для более эффективного ведения боев. В частности, он напомнил о существовании уникального дрона-разведчик «Овод».

С новой системой самонаведения дрон, возможно, будет незаменим, потому что он может использоваться в каждом взводе, отделении. Это чрезвычайно важно, потому что, чем лучше у нас будут разведывательные вооружения, тем быстрее военные смогут определять, в какой ситуации они находятся, что надо уничтожать и делать. Точность применения дрона также высока, — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что основное предназначение дрона — разведка целей. Беспилотник имеет скромные размеры, поэтому на него «не навесишь 15-20 кг гранат». Аппарат может использоваться для уничтожения каких-либо статических или динамических объектов, но такие цели должны быть крохотными.

Ранее сообщалось, что в России началось производство FPV-дронов-камикадзе «Овод» 2.0 и «Гастелло». Первый является модифицированной версией «Овода», он снабжен новой электроникой и винтомоторной группой. Второй аппарат разработан с учетом пожеланий операторов БПЛА, работающих в зоне СВО. Он будет иметь возможность ночного полета и применения в темное время суток.

Кроме того, разработан миниатюрный квадрокоптер «Вектор Х-120», который весит всего 38 граммов без полезной нагрузки. Это одноразовый дрон-камикадзе, который будет применяться для поражения живой силы противника.