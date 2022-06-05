Военный эксперт Михайлов: Украина избегает выплат семьям погибших военных

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Украина не спешит забирать тела погибших военнослужащих, чтобы избежать выплат их родственникам, заявил в разговоре с URA.RU гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Он подчеркнул, что российская сторона предлагает Киеву забрать тела, однако тот не соглашается, поскольку за пропавшего без вести компенсация не предусмотрена.

По словам эксперта, родственники убитых украинских солдат теперь не знают, куда обращаться, потому что власти страны не сообщают, что стало с военнослужащим, убит он или пропал. Михайлов подчеркнул, что действительно есть множество украинских солдат, которые бегут с поля боя.

Украина не вывозит трупы с поля боя. Сотни, если не тысячи трупов были брошены. Наша сторона предлагает им забрать тела, а они не забирают, потому что за гибель военнослужащего полагается платить страховую сумму, а за пропавшего без вести платить не надо. Он просто не вернулся пока. Может, вовсе дезертировал. С полей сражений действительно бегут, — сказал военный эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax, что страна ежедневно теряет порядка 60–100 солдат. Количество раненых составляет около 500 человек в день.