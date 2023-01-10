Военный эксперт: Лапин поможет разрешить «оперативную паузу» в зоне СВО Военный эксперт Корнев: Лапин поможет разрешить «оперативную паузу» в зоне СВО

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Александр Лапин

Назначение генерал-полковника Александра Лапина руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России может оказать значительное влияние на ход спецоперации, рассказал Pravda.Ru военный эксперт Дмитрий Корнев. Он уточнил, что в зоне СВО образовалась «оперативная пауза», разрешением которой должно стать масштабное событие. В таком случае Лапин оказался бы на своем месте.

Уровень компетенций Лапина для данной должности удовлетворяет военное ведомство, — подчеркнул Корнев.

Военный эксперт уточнил, что Лапин является квалифицированным специалистом, который способен принести большую пользу российской армии.

Экс-глава штаба Сухопутных войск России Владимир Болдырев ранее подтвердил назначение генерал-полковника Александра Лапина на его бывший пост. Он подчеркнул, что на бывшего командующего группировкой российских войск «Центр» легла большая ответственность, поскольку ему придется заниматься вопросами мобилизации, территориальной обороны и подготовкой военных округов.

До этого от источника в Минобороны РФ поступила информация о том, что 9 января 2023 года Лапина назначили на пост начальника штаба Сухопутных войск ВС России.