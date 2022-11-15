Военный эксперт допустил падение в Польше ракеты украинской С-300 Военный эксперт Леонков: в Польше могли упасть ракеты украинской С-300

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что в польской деревне Пшеводув могли упасть ракеты зенитной ракетной системы С-300, принадлежащей Украине. По его словам, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, сообщает РИА Новости.

На территорию Польши могли залететь нештатно сработавшие украинские зенитные управляемые ракеты системы С-300. Мы ранее уже видели такие примеры, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов, — рассказал эксперт.

Он указал на то, что российские крылатые ракеты являются высокоточным оружием, которое практически невозможно сбить с курса. Залет на сопредельные территории исключен, считает Леонков. По его словам, заявления из Варшавы — «из области фантастики».

Эксперт подчеркнул, что российские крылатые ракеты весят от 400 до 450 кг.

Трактор и прицеп при взрыве такой мощной БЧ разнесло бы на мелкие куски, воронка была бы больших размеров. Показанные же на фото разрушения соответствуют в разы меньшему количеству взрывчатки, — уверен Леонков.

Он допустил, что польская сторона могла инсценировать падение ракеты, заложив взрывное устройство под прицеп трактора.

Ранее Минобороны России заявило, что сообщения польских СМИ и высказывания официальных лиц о якобы упавших на территории Польши российских ракетах являются провокацией. В военном ведомстве отметили, что их цель — дальнейшая эскалация, и уточнили, что обломки, фотографии которых публикуют польские СМИ, не имеют отношения к вооружению России.