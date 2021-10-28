Военный билет и другие документы появятся в электронном виде в 2022 году

С 1 июля 2022 года в России можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов. В их числе — военный билет, диплом об образовании, свидетельства ЗАГС, выданные за границей, и многие другие документы. Полный перечень представлен в постановлении правительства.

Всего в перечне 19 документов, в их числе военный билет, удостоверения и документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки, сведения о доходах, свидетельство об усыновлении, различные медицинские справки и судебные решения, — говорится в сообщении.

Оформить электронный вариант документа можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг. Сотрудник отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернёт владельцу. Затем в течение часа электронный дубликат появится в личном кабинете госуслуг. Таким образом, при последующем обращении в МФЦ или органы власти гражданину больше не потребуется лично предоставлять оригинал того или иного документа.

В электронном виде эти документы смогут храниться бессрочно.

Ранее стало известно, что в России выделят 500 млн рублей на создание суперприложения для чиновников. Новую платформу (super app) планируется запустить до конца 2022 года. В систему войдут мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты. Пользоваться системой смогут все федеральные органы исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, регионального управления и государственных внебюджетных фондов. Пока суперприложение смогут установить на свои личные устройства только 100 тысяч чиновников.