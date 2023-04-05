Военный аналитик назвал задачу Балтийского флота после расширения НАТО Военный аналитик Прохватилов: после расширения НАТО надо модернизировать Балтийский флот

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Военный аналитик Владимир Прохватилов заявил, что после вступления в НАТО Финляндии необходимо модернизировать Балтийский флот ВМФ РФ. Также следует вернуться к ядерным учениям и испытаниям, подчеркнул старший научный сотрудник Академии военных наук в интервью URA.RU.

Что касается Балтийского флота, надо вообще переходить к иному формату присутствия наших кораблей там, потому что Балтика становится полностью натовской. Оттуда, я считаю, нужно вывести большие корабли, оставить тральщики, небольшое количество подводных лодок, лучше всего сверхмалых, — считает Прохватилов.

По его мнению, в регионе надо отдать предпочтение диверсионным группам, морскому десанту и морским дронам. Причем последних должно быть большое количество. Эксперт считает, что избежать конфликта на Балтике получится, если предпринять превентивные меры.

Были предложения, и я думаю, они актуальны: проводить учения Ленинградского военного округа с имитацией нанесения ядерного удара по территории НАТО, то есть Финляндии и Швеции. Возобновить испытания ядерного оружия на Новой Земле. Это показатель решимости, — отметил аналитик.

Он указал на пример КНДР, которая постоянно устраивает испытания ядерного оружия, и никто на нее не нападает, потому, что все знают о возможности ответного удара «всеми имеющимися средствами».

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что вступление Финляндии в НАТО будет расценено Россией как угроза ее безопасности. По ее словам, страна будет укреплять границы и готовиться на случай возможного удара со стороны нового члена Альянса. Парламентарий подчеркнула, что НАТО нарушила договоренности, согласно которым организация не должна была приближаться к российским территориям.