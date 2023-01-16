Военный академик допустил поставку США Украине советских танков Т-72 Военный академик Бартош: США размышляют об отправке в Киев советских танков Т-72

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б

Член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат Александр Бартош заявил, что США могут предоставить Киеву около 70 советских танков Т-72. В случае поставки старую технику предварительно модернизируют, отметил он в беседе с URA.RU.

У США есть около 70 советских танков и вполне могут их поставить. <...> Это Т-72. США могут их модернизировать, поставить новые системы и придать им более-менее современный вид, — подчеркнул кандидат военных наук.

Бартош добавил, что советские танки, которые США могли купить в Восточной Европе, теперь, вероятно, станут частью новой тактики ВСУ, получивших много бронетехники от Германии, Франции и Великобритании. По его мнению, украинская сторона будет создавать бронированные кулаки, на вершине которых будут тяжелые танки, а за ними — пехота на бронетранспортерах.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа ЛНР «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай заявил, что 14 танков Challenger 2, которые Британия намерена передать Киеву, это лишь «капля в море». При этом офицер назвал действия Лондона показательными для других европейских столиц.