РПЦ предложила наделить военных священников льготами контрактников

Фото: РИА Новости

Военный священник совершает богослужение в полевых условиях

Русская православная церковь разработала концепцию о наделении особым правовым статусом и рядом социальных льгот военных священников, об этом сообщила глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега). По ее мнению, социальный пакет военного священника должен быть равен тому, который получают служащие по контракту в российской армии, передает ТАСС. Проект законодательных изменений и дополнений разработан совместно с Минобороны РФ.

Cвященнослужителям, а также членам их семей должны быть установлены социальные льготы, гарантии и компенсации, равные тому социальному пакету, который предусмотрен для военнослужащих, проходящих службу по контракту, — сказала Чернега.

По ее словам, проект концепции был рассмотрен и поддержан президентом России Владимиром Путиным. Он поручил проработать эту инициативу с заинтересованными ведомствами, добавила она.

Концепция предусматривает также иерархическую подчиненность военных священников священноначалию.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сообщил, что в зону проведения военной операции на Украине отправляют фронтовых священников, однако их там пока недостаточно. По его словам, речь идет о десятках капелланов.