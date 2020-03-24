https://static.news.ru/photo/18eb091c-6deb-11ea-9efe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса поручил Минтрансу изучить возможность привлечения сотрудников и техники Минобороны и МЧС к вывозу россиян из стран с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса.

Также будет проработан вопрос об использовании сил Управления делами президента, следует из документа, размещённого на сайте правительства. Кроме того, совместно с Роспотребнадзором ведомство должно проверить возможность размещения прибывших из других стран людей в гостиницах возле аэропорта.

Отчёт правительству необходимо представить не позднее 24 марта.

Как писал NEWS.ru, число заражённых в России достигло 495 человек, из которых 290 — жители столицы. В Москве ввели режим повышенной готовности, на карантин ушли школы и высшие учебные заведения. Москвичам старше 65 лет, которые попадают в группу риска, запретили выходить на улицу.