Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса поручил Минтрансу изучить возможность привлечения сотрудников и техники Минобороны и МЧС к вывозу россиян из стран с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса.
Также будет проработан вопрос об использовании сил Управления делами президента, следует из документа,
Отчёт правительству необходимо представить не позднее 24 марта.
Как писал NEWS.ru, число заражённых в России достигло 495 человек, из которых 290 — жители столицы. В Москве ввели режим повышенной готовности, на карантин ушли школы и высшие учебные заведения. Москвичам старше 65 лет, которые попадают в группу риска, запретили выходить на улицу.
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