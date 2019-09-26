https://static.news.ru/photo/6132814a-e07a-11e9-9bc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Росгосцирк планирует заключить с Минобороны России договор, в рамках которого военное ведомство будет восстанавливать региональные досуговые центры. В обмен на это военнослужащие смогут бесплатно посещать цирки, сообщил директор компании Владимир Шемякин.

Он уверен, что соглашение будет выгодно как Росгосцирку, так и Минобороны.

Шемякин также напомнил, что сейчас идёт восстановление цирков в регионах. К настоящему моменту отремонтировано 16 учреждений, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что основатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв вновь выйдет на арену цирка. Это произойдёт впервые после 30-летнего перерыва.