Военные учебные центры могут создать во всех государственных вузах России

https://static.news.ru/photo/09cf2842-8ee6-11eb-82d1-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Правительство РФ и силовые ведомства прорабатывают вопрос организации военных учебных центров в государственных вузах.

Об этом источник в силовых структурах рассказал ТАСС. По словам собеседника агентства, такие центры создадут во всех государственных вузах, аналогичную меру обсуждают и в отношении коммерческих учебных учреждений.

До 2019 года военные кафедры и учебные центры в вузах существовали параллельно, использовались три программы обучения. В начале 2019 года были созданы единые военные учебные центры, которые выпускают рядовых, сержантов и офицеров запаса, а также кадровых офицеров. В настоящее время в РФ при высших учебных заведениях работают порядка 100 таких центров.

Ранее Совфед отклонил законопроект, который позволил бы педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание. Сейчас у них такой возможности нет. Как следует из заключения комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности, для педагогов военных учебных центров должны быть соблюдены равные возможности в присвоении воинских званий с педагогическими работниками военных вузов. Однако на заключительном этапе работы закон претерпел значительные изменения, что привело к утрате изначально вложенной в него идеи равенства, писал NEWS.ru.