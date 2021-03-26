Военные учебные центры могут создать во всех государственных вузах России

Правительство РФ и силовые ведомства прорабатывают вопрос организации военных учебных центров в государственных вузах.
Об этом источник в силовых структурах
До 2019 года военные кафедры и учебные центры в вузах существовали параллельно, использовались три программы обучения. В начале 2019 года были созданы единые военные учебные центры, которые выпускают рядовых, сержантов и офицеров запаса, а также кадровых офицеров. В настоящее время в РФ при высших учебных заведениях работают порядка 100 таких центров.
Ранее Совфед отклонил законопроект, который позволил бы педагогам военных учебных центров претендовать на воинское звание. Сейчас у них такой возможности нет. Как следует из заключения комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности, для педагогов военных учебных центров должны быть соблюдены равные возможности в присвоении воинских званий с педагогическими работниками военных вузов. Однако на заключительном этапе работы закон претерпел значительные изменения, что привело к утрате изначально вложенной в него идеи равенства, писал NEWS.ru.