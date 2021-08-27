Стало известно о состоянии лётчиков упавшего Су-24

Врачи диагностировали переломы рук у пилотов бомбардировщика Су-24, потерпевшего крушение под Пермью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в авиакругах.

По информации собеседника агентства, лётчики сами дошли до деревни Заполье, где по телефону связались с командованием.

По предварительным данным, [у них] переломы рук. Их перевозят в Пермь, — отметил источник СМИ.

Пилотов эвакуируют вертолётом.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Перми. Двое пилотов успели катапультироваться. В Минобороны подтвердили эту информацию журналистам РИА Новости. Там отметили, что машина летела из Улан-Удэ во Ржев на учения.

Ранее заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Магомед Тoлбоев в беседе с NEWS.ru заявил, что управлять Су-24 непрoсто, особенно с полной боевой нагрузкой в шесть тонн на скорости 1400 км/ч и на высоте 200 метров.

Заслуженный пилот России Юрий Cытник, в свою очередь, сообщил, что на сегодняшний день в России напрочь отсутcтвует школа подготовки лётчиков. Больше нет тех старых принципов обучения и нет преемственности, когда oпытные пилоты учат молодых, отметил он.