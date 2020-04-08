Военные провели обеззараживание учебных заведений

Западный военный округ сообщил о проведении специальной обработки учебных заведений в Санкт-Петербурге. Обеззараживанием занимался сводный отряд общевойсковой армии.
Военные обработали Нахимовское военно-морское училище, Кронштадтский морской кадетский корпус, Ломоносовский военно-морской колледж, Военно-медицинскую и Военно-морскую академии,
Ранее, как писал NEWS.ru, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России готовы к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это наглядно продемонстрировали внезапная проверка и учения, которые прошли в нескольких регионах.
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