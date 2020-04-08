Военные провели обеззараживание учебных заведений

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Депутаты Заксобрания Северной столицы приняли в третьем чтении законопроект о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Документ направлен на подпись губернатору Александру Беглову.

Согласно закону, не соблюдающие введённые в связи с распространением коронавируса ограничения могут быть оштрафованы на четыре тысячи рублей. Если правонарушение совершено с использованием транспорта, сумма взыскания составит пять тысяч рублей,...