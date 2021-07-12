Названа дата начала президентских выплат военным

Российские военные начнут получать положенные им единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей с 6 сентября. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания со своими заместителями.

Правительство оперативно проработало все решения, чтобы в максимально короткие сроки реализовать инициативу президента. Как доложил министр финансов Антон Германович Силуанов, Минфин довёл все необходимые лимиты. Прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили, — заявил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 15 тысяч рублей военным-контрактникам, курсантам и другим силовикам. Выплата будет произведена единовременно на основании приказов командиров, начальников или руководителей соответствующих воинских частей. Никаких удержаний из названной суммы производиться не будет.