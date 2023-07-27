Военнослужащий ВС РФ рассказал, что ему обещали ВСУ за теракт на корабле СБУ за теракт на корабле ЧФ обещала гражданство Украины завербованному военнослужащему

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В СБУ обещали завербованному военнослужащему ВМФ за теракт в июле на корабле Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение, украинское гражданство и деньги, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

В дальнейшем в июле 2023 года мне поступило задание совершить террористический акт. За успешное выполнение задания мне гарантировалось предоставление украинского гражданства и денежные средства в качестве вознаграждения. В момент приготовления к совершению преступления я был задержан ФСБ, — рассказал мужчина.

По словам задержанного, связь с украинской спецслужбой он поддерживал через знакомую, проживающую на территории Украины. В период сотрудничества передавались данные СБУ, секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в СВО.

27 июля сотрудники ФСБ задержали украинского диверсанта, который намеревался устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота. У него изъяли два самодельных взрывных устройства общей мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее сотрудники УФСБ по Брянской области совместно с полицейскими задержали россиянина, планировавшего выехать на Украину и воевать против российских войск. Против него возбуждено уголовное дело.