Военнослужащий «попал в плен», чтобы разыграть девушку Военный из Северной Осетии записал ролик c «пленением и расстрелом под Соледаром», чтобы разыграть девушку

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Telegram-канал Baza сообщает, что военнослужащий из Северной Осетии записал ролик c «пленением и расстрелом под Соледаром» для того, чтобы разыграть свою девушку. После того как видео стало вирусным, молодому человеку пришлось записывать новое — с извинениями.

Канал сообщает, что в первом ролике военнослужащий стоит на коленях на земле с якобы связанными за спиной руками и «признается», как попал в плен. В это время оператор периодически машет дулом перед камерой и проводит допрос.

Неделю назад нас отправили в Соледар, — говорит пранкер. — И вот сейчас я попался. Я хочу попрощаться со всеми своими друзьями и знакомыми.

По данным Baza, ролик быстро стал популярным и военнослужащим пришлось записывать еще один. Второе видео сразу же начинается с извинений.

Хотел бы извиниться за предыдущий ролик, он был снят с целью розыгрыша девушки, но, к сожалению, видео вышло из-под контроля и распространилось. Это все было неправда, мы пошутили, — говорит «пленный».

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве трое мужчин, представившиеся бойцами ЧВК «Вагнер», пытались выбить долг в размере 6 млн рублей у местного гипнолога. До этого он отсудил 500 тысяч рублей у своей приятельницы, которые были выделены на съемку не состоявшегося в итоге шоу. Женщина свою причастность к инциденту отвергла.