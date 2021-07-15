Военнослужащие столкнулись с проблемами при получении QR-кодов

У военнослужащих, привившихся от коронавируса, возникли трудности с получением QR-кодов, которые необходимы для посещения общественных мест в Москве и других регионах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Минобороны России.

По их словам, военные не могут получить QR-коды из-за ограничений на передачу их персональных данных, предусмотренных в законодательстве. Проблема затрагивает исключительно военнослужащих, гражданские сотрудники ведомства с ней не сталкиваются.

Минобороны не может передавать данные сотрудников подразделений, работа которых сопряжена с режимом секретности. Соответственно, военные не могут получить QR-коды, — пояснил один из источников.

Он также отметил, что проблема усугубляется неподключенностью медорганизаций Минобороны к Единой медицинской информационной автоматической системе (ЕМИАС) и тем, что не все военные имеют полисы обязательного медицинского страхования.

Ранее сообщалось, что бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил выдавать QR-коды тем, кто получил первую дозу вакцины. По его словам, это будет стимулировать вакцинацию. Он также заявил, что, по мнению многих медиков, для выработки массового иммунитета к вирусу достаточно одного компонента вакцины. Вторая прививка лишь закрепляет результат.