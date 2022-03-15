Военнообязанных депутатов обязали пройти учебные сборы в июне 2022 года

Военнообязанные депутаты Государственной думы, а также их помощники должны будут пройти регулярные военно-учебные сборы в начале июня 2022 года, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо, разосланное ранее депутатам. Отмечается, что подобные сборы организовываются раз в три года, то есть один раз в каждый думский созыв.

Комитетом ГД по обороне достигнута предварительная договоренность с Минобороны России о проведении в период с 6 по 10 июня 2022 года учебно-методических сборов с военнообязанными депутатами ГД VIII созыва, их помощниками и государственными гражданскими служащими аппарата ГД — офицерами запаса, — сообщается в письме.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале отметил, что проведение сборов никак не связано со спецоперацией ВС РФ на Украине.

Решение о проведении сборов в текущем году принималось ещё в январе. Никакого отношения к специальной военной операции это не имеет, — сказал он.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан РФ из запаса на военные сборы в 2022 году на фоне обострения ситуации в Донбассе. Прошлый указ о военных сборах президент подписал в апреле 2021 года.