В России военного впервые обвинили в добровольной сдаче в плен

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Первый Восточный окружной суд Хабаровска рассмотрел апелляцию на арест военнослужащего, обвиняемого по уголовному делу о добровольной сдаче в плен, свидетельствуют данные в карточке на сайте суда. Также подсудимого обвиняют в дезертирстве в период мобилизации.

Имя подсудимого на сайте суда скрыто. Отмечается, что это первое в России дело против военного о добровольной сдаче в плен, фигуранту грозит до 10 лет колонии, по статье о дезертирстве в период мобилизации — до 15.

Ранее Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании признал 19-летнего жителя Липецкой области виновным в покушении на госизмену. Мужчина попытался поджечь часть взлетно-посадочной полосы военного аэродрома и примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Его приговорили к девяти годам лишения свободы.

До этого Третий апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговор жителю Майкопа, осужденному за госизмену. Коллегия исключила год ограничения свободы. Речь идет о 18-летнем Кевине Лике. Теперь ему предстоит четыре года провести в исправительной колонии общего режима.