Военная контрразведка ФСБ подключилась к делу бывшего замглавы Росгвардии

https://static.news.ru/photo/e7b8403c-145a-11eb-aeeb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Милейко Фото: ingushetia.ru

Департамент военной контрразведки Федеральной службы безопасности РФ занялся оперативным сопровождением расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Росгвардии Сергея Милейко.

Военная контрразведка ФСБ подключилась к расследованию «не так давно». Источник добавил, что в ближайшем будущем один из судов Москвы определит для Милейко меру пресечения. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Милейко уволили из Росгвардии летом 2019 года после служебной проверки. 21 октября стало известно о его задержании в Москве, передавал NEWS.ru. В отношении него завели уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

По информации «Коммерсанта», дело о мошенничестве в особо крупных размерах возбудили из-за того, что генерал, по данным следствия, незаконно передал своей жене нежилое помещение в Балашихе, где позже открылась парикмахерская. Дом, где находится помещение, был построен для семей внутренних войск МВД.