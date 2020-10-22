Военная контрразведка ФСБ подключилась к делу бывшего замглавы Росгвардии

Департамент военной контрразведки Федеральной службы безопасности РФ занялся оперативным сопровождением расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Росгвардии Сергея Милейко.
Военная контрразведка ФСБ подключилась к расследованию «не так давно». Источник добавил, что в ближайшем будущем один из судов Москвы определит для Милейко меру пресечения. Об этом ТАСС
Милейко уволили из Росгвардии летом 2019 года после служебной проверки. 21 октября стало известно о его задержании в Москве, передавал NEWS.ru. В отношении него завели уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
По информации «Коммерсанта», дело о мошенничестве в особо крупных размерах