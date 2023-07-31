Военкоры заявили, что бойцы ВСУ все чаще сдаются в плен из-за неудач на СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «Военное дело» со ссылкой на военкоров сообщил, что украинские военные стали чаще сдаваться в плен из-за больших потерь и отсутствия успехов в контрнаступлении. По информации канала, на Запорожском направлении вблизи Старомайорского в руки российских бойцов попало нескольких ВСУшников, которых бросило командование.

Канал также сообщил, что украинские военные отступили из Старомайорского. По информации «Военного дела», российские силы выбили ВСУ из населенного пункта, поселок находится в серой зоне, никто туда не заходит.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что российская армия вытеснила украинские подразделения из села Старомайорского, расположенного на Запорожском направлении. По его словам, Вооруженные силы Украины понесли значительные потери.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области, но понесли значительные потери. По словам врио главы региона Евгения Балицкого, районы сосредоточения украинских подразделений были выявлены разведчиками. После этого по противнику нанесли удар.