Военкоры сообщили, что ВС РФ нанесли серию ударов по Казачьей Лопани «Иди и смотри»: ВС РФ нанесли серию ударов по Казачьей Лопани

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники сообщает, что российская армия нанесла удар по месту расположения ВСУ в Казачьей Лопани в Харьковской области. По данным канала, среди украинских солдат много погибших и раненых, удары продолжаются.

Удар нанесен по Казачьей Лопани. Много погибших и раненых, — сказал источник канала.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что командование ВСУ активно перебрасывает в Харьков регулярные войска и наемников. Он уточнил, что украинская армия явно сомневается в способности удержать линию обороны за пределами Харькова, поэтому отчаянно готовится к боевым действиям.

До этого начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что российские военные захватили два опорных пункта Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. По его словам, штурмовые отряды ВС РФ также разгромили до взвода пехоты противника в районе села Ольшана. Российские силы также отбили две контратаки ВСУ в районе урочища Маньковка и населенного пункта Синьковка, после чего тяжелыми огнеметными системами был нанесен удар по позициям противника.