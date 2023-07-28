Военкора Журавлева похоронили с воинскими почестями

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Траурный портрет на церемонии прощания с погибшим в зоне СВО военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлевым в Доме офицеров в Екатеринбурге

Военкора Ростислава Журавлева, погибшего в зоне СВО, похоронили с воинскими почестями в Екатеринбурге. Под гимн России гроб опустили в землю, а военнослужащие почетного эскорта произвели тройной оружейный салют.

Гражданская панихида прошла в Доме офицеров на улице Первомайская, похороны состоялись на Широкореченском кладбище.

Журавлев погиб 22 июля, попав под обстрел со стороны ВСУ в Запорожской области. Врио главы региона Евгений Балицкий сообщал, что журналист будет награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью» посмертно. Глава СК РФ Александр Бастрыкин также поручил посмертно представить Журавлева к ведомственной награде «Доблесть и отвага».

Матери военкора вручили его орден Мужества, которым президент РФ Владимир Путин 27 июля наградил Журавлева посмертно. Награду Людмиле Журавлевой передал полпред главы государства в УрФО Владимир Якушев.