Военкор засомневался в раскаянии Треповой в суде Военкор Поддубный: Трепова не раскаивается в содеянном

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Дарья Трепова

Обвиняемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова не раскаивается в содеянном, пишет в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его словам, последнее слово в суде она использовала, чтобы «покривляться».

Трепова не раскаивается. Трепова смеется. 25 января суд огласит приговор. Последнее слово Трепова, которая была исполнителем теракта, в результате которого погиб Татарский и десятки человек получили ранения, использовала, чтобы покривляться, — отмечает журналист.

Ранее сообщалось, что Трепова в своем последнем слове в суде заявила, что ей очень больно из-за того, что ее наивность привела к таким последствиям. Также она выразила сожаление, что пострадавшие при теракте в Санкт-Петербурге на всю жизнь останутся с травмой из-за нее. По ее словам, она была уверена, что статуэтка, в которой находилось взрывчатое вещество, предназначалась только для прослушивающего устройства.

Перед этим государственный обвинитель запросил для обвиняемой наказание в виде 28 лет лишения свободы. Кроме того, прокурор попросил выписать подсудимой штраф на 800 тысяч рублей. Между тем общая сумма гражданских исков к Треповой от пострадавших в результате взрыва достигла почти 50 млн рублей.