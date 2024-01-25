Военкор засомневался в международном расследовании крушения Ил-76 Коц: «международное расследование» крушения Ил-76 невыгодно для России

Фото: Павел Колядин/ТАСС

России не нужно международное расследование обстоятельств гибели самолета Ил-76, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он напомнил, что в прошлый раз, когда Россия доверилась «международному расследованию» в ситуации со сбитым малайзийским Boeing, ни одно доказательство Москвы не рассматривалось, а украинская ракета «волшебным образом» превратилась в российскую.

«Международному расследованию» мы уже однажды доверились. Ни один аргумент Москвы, ни одно доказательство с нашей стороны даже не рассматривались. И украинская ракета, сбившая «Боинг» над Донбассом, волшебным образом превратилась в «российскую». Не думаю, что нам надо наступать на те же грабли, — пишет журналист.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил накануне, что Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76. По его словам, он провел экстренное совещание по данному вопросу с руководством вооруженных сил страны, Главного управления разведки (ГУР) и Министерства юстиции. Также сообщалось, что президент отменил поездку по стране до выяснения всех обстоятельств крушения. В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что международное расследование крушения Ил-76 под Белгородом необходимо, если оно будет рассматриваться как преступление украинских властей.