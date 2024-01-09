Военкор задумался о необходимости закона о военном времени Сладков: закон военного времени должен быть равен для всех

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Если вводить в стране закон военного времени, то он должен быть равен для всех, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Рассуждая о необходимости введения в стране такого положения, он отмечает, что ему должны подчиняться все чиновники, деятели культуры, авторы Telegram-каналов, в том числе и безымянных.

Этот закон должны соблюдать все чиновники и деятели культуры и бескультурья. Чтоб не было: одни, как в роте почетного караула, «на одного линейного дистанция», а другие сотнями гопака голыми танцуют. Надо так, чтоб, если чиновник или просто гражданин, демонстрирует или декларирует свою нейтральность, — поступать с ними по закону военного времени, — пишет журналист.

Сладков отмечает, что на этот счет есть и другая точка зрения — это сплочение общества на фоне общей сознательности. По его мнению, это сейчас и происходит.

Лично меня это устраивает. Единственное, все же раздражает момент, когда с ответственных людей, кто участвует в общем деле, за ошибки — жесткий спрос. А кто молчаливо бездействует, по сути, предатели, — живут по нынешним законам правильно, — пишет военкор.

Ранее Сладков критически высказался о статусе ветерана военной журналистики, заявив, что не примет его, если такой появится. Для него это «сомнительная история». Союз журналистов России же совместно с Минцифры начали разрабатывать статус ветерана военной журналистики весной 2023 года. Предполагается, что он будет присваиваться журналистам, работающим в горячих точках и на новых территориях РФ.