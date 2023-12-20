Военкор высказался об уклоняющихся от службы новоиспеченных россиянах Поддубный: новые граждане РФ должны пройти службу или отказаться от паспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Получившие паспорта новоиспеченные россияне из стран бывшей советской Азии должны проходить службу наравне со всеми гражданами РФ, написал у себя в Telegram-канале военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Иначе им стоит отказаться от гражданства, уверен журналист.

В связи с тем, что государство начало активно призывать на военную службу свежеиспеченных граждан России из стран бывшей советской Азии, а граждане эти стали активно уклоняться от исполнения долга подумалось мне, что для мигрантов, которые действительно хотят стать гражданами нашей страны — все дороги открыты, потому как они понимают, что у гражданина есть не только права, но и обязанности. А вот тем кто купил паспорт, как пропуск и относится к гражданству соответствующим образом, теперь придется заплатить за гражданство сполна. Либо отказаться от него. СВО продолжает настраивать механизмы, которые давно нуждались в корректировке, — написал Поддубный.

На днях суд в Челябинске впервые лишил российского гражданства двух мужчин за уклонение от воинской обязанности. Это двое братьев 21 и 24 лет, которые приехали в Россию из ближнего зарубежья. Как отмечается, при подаче заявления на приобретение гражданства они предоставили ложные сведения для того, чтобы не идти в армию. Теперь они должны выехать из страны или их депортируют.