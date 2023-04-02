Военкор Владлен Татарский погиб вдали от фронта Теракт унес жизнь значимой фигуры русского мира

Фото: vk.com/vladlentatarskiy

Военный журналист Владлен Татарский (Максим Фомин)

Взрыв в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга унес жизнь одного из самых известных и жестко непримиримых военных журналистов Владлена Татарского (Максима Фомина). Он стал жертвой классического теракта, который прекрасно вписывается в сценарий демонстративного уничтожения фигур интеллектуального сообщества, которое составляет значимый актив русского мира.

Убийство Татарского стало следующим после рокового покушения на жизнь Дарьи Дугиной — молодого философа, которую, возможно, ликвидировали вместо ее отца, одного из видных теоретиков евразийства. Самое примечательное, что если за убийством Дугиной стояла фигура выявленного офицера украинской военной разведки Натальи Вовк, которая затем покинула Россию через границу с Эстонией, то и ныне в качестве исполнительницы покушения на Татарского подозревают молодую женщину, назвавшуюся Настей, которая вручила журналисту довольно объемный его скульптурный портрет.

Фото: Социальные сети На видео Татарский стоит на сцене и осматривает статуэтку, которую ему подарили во время встречи

По одной из версий, в бюсте, как подозревают, и оказалось заложено взрывное устройство с поражающими элементами. Классический террористический образчик бомбы. Конечно, расследование расставит все точки над «i». Но в последнее время мы немало слышали о том, что украинские спецслужбы успешно используют для реализации своих целей именно женщин.

Просочившаяся информация о награждении в Киеве откровенных эскортниц, может, и вызвала кое у кого ироничную улыбку. Но информация о том, что якобы благодаря усилиям этих дам с пониженной социальной ответственностью украинские деятели плаща и кинжала передали уже разведкам Германии и Франции подробное досье на десятки наших чиновников и депутатов, представляется весьма серьезной.

Девушки обычно вызывают меньшее подозрение у охраны и контрразведывательных служб, но, как показывает практика, способны сохранять убийственное хладнокровие в самых напряженных ситуациях. Вот и сегодня, как утверждают, девушка, назвавшаяся Настей, объявила себя художницей, работающей на патриотическую тему, и попросила журналиста принять от нее работу в качестве первого шага в выбранном творческом направлении.

Не исключено, что женщину могли использовать и втемную, рассчитывая, что Татарский, как джентльмен, не откажет во внимании привлекательной блондинке. А может, вскоре мы узнаем, что эта дама также попыталась покинуть страну. Повторимся, что это пока одна из рабочих версий.

Понятно, что этот теракт — не просто исполнение угроз, которые и так поступали Владлену Татарскому чуть ли не ежедневно, но это еще и демонстрация возможностей. Ведь ликвидировали журналиста не в Донецке и не в Авдеевке, а в северной российской столице. Как тут не вспомнить присказку о «длинных руках». Это жест, который одновременно должен продемонстрировать возможности ликвидаторов и нанести удар по престижу уже наших спецслужб. Когда-то в Донбассе ликвидировали легендарных командиров донбасского сопротивления — и Гиви, и Моторолу. Но теперь география действий террористов принципиально расширена.

Крайне интересно проследить за тем, кто первым возьмет на себя ответственность за убийство военкора. Не исключено, что первым подаст голос так называемый «Русский корпус», боевики которого вторгались на нашу территорию и который служит созданию иллюзии роста сопротивления внутри России. Пойдут намеки и на то, что Владлен, мол, своими резкими оценками настроил против себя и кое-кого в российских верхах.

Притом что истинный заказчик не вызывает сомнений — ГУР Минобороны Украины.