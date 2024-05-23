Военкор сообщил о новом задержании в Минобороны Военкор Котенок: задержан офицер департамента гособоронзаказа МО РФ Вертелецкий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил о задержании офицера департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого. По данным Telegram-канала «Два майора», его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Весна. Идут посадки. Долго запрягали. Вон Вертелецкого из департамента обеспечения гособоронзаказа увезли в «воронке», — написал Котенок.

Перед этим Telegram-канал «Два майора» также сообщил о задержании Вертелецкого. По словам авторов, офицер «затянул коммерса в госпоставки». Утверждается, что ему вменяют «особо крупный размер» и что он оформил на родственников автомобиль и дом.

Юрий Котенок отмечал, что другой арестованный офицер, начальник Главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин является серьезной фигурой. Журналист писал, что на третий год специальной военной операции со связью в российской армии действительно проблемы. При этом у Вооруженных сил Украины она, по его словам, на порядок выше качеством.

До этого в СК сообщили, что Шамарин получил взятку в 36 млн рублей от одного из предприятий за увеличение закупок для Минобороны РФ. По версии следствия, генерал брал взятки с апреля 2016 года.