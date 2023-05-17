Военкор сообщил, что ВС России будут расширены до 1,5 млн человек Военкор Сладков сообщил, что ВС России за год планируется расширить до полутора миллионов человек

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Репортер ВГТРК Александр Сладков сообщил в Telegram, что Вооруженные силы России будут расширяться целый год до численности в 1,5 млн человек. По его словам, это непростая, но выполнимая задача. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Это не резкая мобилизация, это плановый размеренный процесс. Доукомплектовываем ВС РФ до 1,5 млн человек, — сообщил Сладков.

Он добавил, что пока каждый регион получил задачу набрать конкретное количество контрактников, При этом воинская специальность пока не имеет значения.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что мобилизационный ресурс в России составляет почти 25 млн человек. Депутат Андрей Картаполов оценивал количество резервистов в 2 млн человек, но отмечал, что речь идет о боевом армейском резерве. Военный обозреватель Виктор Баранец отмечал, что численность этого резерва является военной тайной.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Такие сборы проводятся ежегодно для совершенствования боевой выучки. Картаполов заявлял, что призванные на военные сборы резервисты не попадут в зону СВО.