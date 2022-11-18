Военкор Сладков рассказал о героической гибели отца генерала Суровикина Военкор Сладков: отец генерала Суровикина погиб в 1966 году, отводя самолет от жилых домов

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Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что отец командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина героически погиб в 1966 году за штурвалом истребителя, отводя самолет от жилых домов. Об этом военкор написал в своем Telegram-канале. Как рассказал Сладкову бывший командир Московского погранотряда Василий Масюк, инцидент с истребителем-бомбардировщиком Су-7Б Суровикина произошел недалеко от Уссурийска.

Масюк уточнил, что после набора высоты у самолета отказал двигатель и истребитель начал падать в направлении жилых домов. Имея приказ катапультироваться, Суровикин остался в кабине и направил самолет в безлюдное место.

Шансов на собственное спасение у него не осталось, — подчеркнул бывший командир Московского погранотряда.

По его словам, за этот поступок летчика посмертно наградили орденом Ленина. Будущий генерал Сергей Суровикин родился спустя почти полгода после гибели отца и впоследствии регулярно навещал его могилу в селе Воздвиженка.

Ранее профессор политологии Каирского университета Тарек Фахми напомнил, что нынешний командующий группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин известен «успешными боевыми действиями в Сирии» и получил за свою работу звание Героя России.