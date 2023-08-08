Репортер Руденко рассказал об условиях мира на Украине Руденко: прекращение огня и поставок западных вооружений могут привести к миру на Украине

Фото: МО Украины

Остановка Киевом боевых действий, а также прекращение поставок западных вооружений могут привести к установлению мира на Украине, сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале. По его словам, необходимо также признание новых территориальных реалий и подтверждение нейтрального статуса Украины.

Те, кто оплачивают на сегодняшний день существование Украины, просто так не отступят. Удары будут повторяться раз за разом. Поэтому у нас есть только один выход: прекращение Киевом боевых действий и «террористических атак»; Запад прекращает «накачивание» Украины вооружениями, — написал Руденко.

Он добавил, что, помимо этих условий, нужно обеспечить демилитаризацию и денацификацию Украины, а также гарантировать права русскоязычных граждан и национальных меньшинств, проживающих там.

Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинские власти отказываются от переговоров с Россией потому, что прекращение конфликта грозит катастрофой президенту страны Владимиру Зеленскому. При этом, как считает парламентарий, заморозка противостояния является единственной возможностью избежать национальной катастрофы на Украине.

До этого представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что мирные переговоры с Россией по Украине не ведутся. По его мнению, Москва «не демонстрирует интерес» к переговорному процессу.