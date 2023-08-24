Военкор рассказал, зачем Зеленскому нужны атаки дронов на Россию Военкор Сладков назвал пиаром Зеленского атаки дронов ВСУ на Россию

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Повреждения и разбитые стекла в строящейся башне делового центра «Москва-сити» в результате атаки украинских беспилотников

Удары ВСУ по российским городам с применением беспилотников не имеют военной цели, заявил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его мнению, подобные налеты являются элементом пиара президента Украины Владимира Зеленского.

Украинские воздушные атаки России не имеют военной цели, все это основа для информационной работы команды Владимира Зеленского внутри Украины. Вообще, последние действия киевских властей являют собой PR-подготовку неких важных внутренних решений, — написал журналист.

Сладков отметил, что дроны не в состоянии нанести реальный ущерб российскому военному потенциалу. С другой стороны, такого рода атаки помогают Зеленскому показать силу перед потенциальными избирателями. На этом фоне военкор предположил, что Запад хочет добиться заморозки спецоперации ВС РФ и дать Зеленскому возможность переизбраться.

В ночь на 20 августа украинский беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске. По словам губернатора Курской области, в результате атаки на вокзале произошел пожар. Пять человек получили незначительные ранения от осколков стекол. Двое пострадавших от медицинской помощи отказались, троих после осмотра в больнице отпустили домой.