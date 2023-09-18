Военкор рассказал, почему ВС РФ сложно получить новые дроны взамен сбитых Военкор Коц: бойцы ВС РФ могут получить новые БПЛА только взамен обломков старых

Фото: МО РФ

Поставки беспилотников подразделениям Вооруженных сил России осложняются бюрократией, сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, чаще всего проблемы наблюдаются, когда надо списать сбитый противником аппарат, так как официальная процедура подразумевает наличие обломков старого дрона.

Чтобы списать, к примеру, сбитый дрон, нужно предъявить его обломки. Понятно, что на территорию противника за кусками коптера никто не полезет. Хотя я видел как-то, как из серой зоны для списания тащили покалеченный «Элерон», — рассказал журналист.

Кроме того, Коц обратил внимание на нормативы, которые, по его мнению, не соответствуют современным реалиям. Так, в соответствии со стандартами батальону положено иметь два тепляка. С юридической точки зрения это означает, что подразделение обеспечено в полной мере, но в действительности все обстоит иначе, рассказал военкор.

На этом фоне Коц призвал пересмотреть стандарты, сделав их более реалистичными. Кроме того, он считает необходимым отказаться от сложных бюрократических механизмов в вопросах снабжения войск.

Ранее Коц также высказался о решении ВСУ сконцентрировать внимание на сухопутном коридоре в Крым. Смену планов украинского командования он объяснил неспособностью армии прорваться к морю.